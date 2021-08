Hervatten nieuwe financieringsaanvragen voor studieleningen

De Nationale Ontwikkelingsbank van Suriname N.V. (NOB) – in de hoedanigheid van Beheerder van het Fonds Studiefinanciering Suriname (FSS) – heeft bekendgemaakt dat, na vele inspanningen vanuit de regering en de NOB, er middelen zijn vrijgemaakt ten behoeve van het FSS. Hierdoor is de NOB wederom in staat om uit dit fonds nieuwe studieleningen te verstrekken aan studenten van het universitair en hoger beroepsonderwijs.

Met ingang van 1 september 2021 worden studenten wederom in de gelegenheid gesteld om een aanvraag voor studielening in te dienen bij het Fonds Studiefinanciering Suriname (FSS) voor het collegejaar 2021-2022.

Studenten kunnen hun aanvraag voor studiefinanciering indienen bij de NOB. Meer informatie hierover is te vinden op de website: www.fss.nobsuriname.sr.