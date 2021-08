Wegbarricade Paranam opgeheven na gesprek met minister

De buurtbewoners die vanmorgen de Martin Luther Kingweg in Suriname hadden gebarricadeerd, hebben hun protestactie opgeheven. Dit na een gesprek met de Surinaamse minister van Justitie.

Boze buurtbewoners vinden dat de politie vanmorgen een onschuldige man heeft neergeschoten. Hierna wierpen zij allerlei spullen op de weg ter hoogte van het dorp Jamaica, waarbij enkele ook in brand werden gestoken (foto inzet). Het verkeer kon hierdoor niet over de weg.

De beschoten man werd direct door de politie afgevoerd. Of hij daadwerkelijk onschuldig is zoals beweerd wordt, moet onderzoek uitwijzen.

Eerder op de dag is de dc langs geweest, maar het is haar niet gelukt om de gemoederen te bedaren. De mannen gaven aan dat ze met vicepresident Ronnie Brunswijk wilden praten en de weg te zullen blijven barricaderen, totdat hij met hen komt praten.

Uiteindelijk is er een gesprek geweest met de minister en is de wegbarricade opgeheven. Enkele spullen die op de weg lagen zijn verwijderd door de politie. De Surinaamse brandweer is ook ingeschakeld om vuurtjes te blussen en de weg, die bezaaid is met glasscherven, schoon te maken.