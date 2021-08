Unieke samenkomst defensie Suriname, Frans-Guyana en Guyana

Minister Krishna Mathoera van Defensie was deze week op werkbezoek in Frans-Guyana, voor de conferentie Guiana Shield Strategic Dialogue. In Cayenne werd er van 25 – 27 augustus van gedachten gewisseld over de strategische planning binnen het Guyanaschild.

Het was volgens de minister voor het eerst dat de drie landen, Suriname, Frans-Guyana en Guyana bij elkaar zijn gekomen om samen te werken op het gebied van Defensie.

“We gaan er alles doen om de dreigingen te mitigeren en onze soevereiniteit, territoir, onze natuurlijke hulpbronnen, maar bovenal onze mensen te beschermen”, aldus de minister na afloop.

