PTC student uit Suriname krijgt studiebeurs voor Hogeschool in Nederland

Een samenwerking tussen stichting d’ONS, Aeres Hogeschool in Dronten (Nederland) en het Polytechnic College Suriname (PTC) heeft ervoor gezorgd dat een ambitieuze student uit Suriname de kans aangeboden krijgt om bij Aeres Hogeschool een Associate Degree diploma te behalen in het domein van ondernemerschap Tuin- en Akkerbouw.

Prithvi Thakoer (foto), Agronomie student van het PTC, is de gelukkige die op 24 augustus jongstleden is vertrokken naar Nederland.

Er is aan hem een beurs beschikbaar gesteld, die bestaat uit het betalen van het wettelijk collegegeld, 1 maal retourticket van/naar Suriname en zakgeld. Dit pilot project wordt financieel mogelijk gemaakt door de provincie Flevoland. Deze pilot gaat per 1 september 2021 van start.

De Associate Degree opleiding binnen het domein Ondernemerschap Tuin- en Akkerbouw is een praktijkgerichte opleiding waarin studenten leren wat er allemaal komt kijken bij het runnen van een tuin- of akkerbouwbedrijf. Dat betekent dat ze zowel vakinhoudelijke kennis opdoen over bijvoorbeeld teelttechnieken, bodem en gewasgezondheid, maar ook ondernemerschapsvaardigheden leren zoals het bijhouden van een correcte boekhouding.

Na een succesvolle afsluiting van deze tweejarige Hbo-opleiding keren de studenten met een erkend HBO diploma op zak terug naar Suriname. Het streven is om dit niet bij een éénmalig project te houden, maar juist duurzaam voort te zetten om zo bij te dragen aan talentontwikkeling voor de Surinaamse tuin- en landbouw. Om dit project tot een succes te maken zijn er strenge eisen geformuleerd en heeft het PTC samen met d’ONS en AERES de beste studenten geselecteerd.

Thakoer is nu tweedejaars student op het PTC en zal in het eerste jaar in Dronten beginnen maar doet wel internationale ervaring op. Een mooie start voor het opzetten van een eigen bedrijf.

Prithvi: “Ik ga de land- en tuinbouw afdeling doen in Dronten en ik hoop in Nederland ook stage te kunnen lopen. In Nederland kunnen bepaalde gewassen niet het hele jaar door geplant worden, vanwege de seizoen verschillen. Hierdoor wordt in Nederland in vergelijking met Suriname meer in kassen geplant. Omdat je dan een continue stroom aan gewassen hebt, zou ik graag zien dat er in de toekomst meer kassen in Suriname komen. In de toekomst wil ik fruit en groentesoorten, geteeld in Suriname, exporteren. In Dronten hoop ik kennis op te doen over het effectief aanplanten van gewassen en wat er nodig is om tot een succesvolle gewasproductie te komen. Na het afronden van mijn studie keer ik graag naar Suriname terug om hier een eigen onderneming opzetten. Verder zal ik met behulp van de kennis die ik in Nederland opdoe, de agrarische sector in Suriname helpen om de benodigde veranderingen te bewerkstelligen. Ik wil een bijdrage leveren om alle problemen op te lossen, die in de agrarisch sector in Suriname voorkomen.”

Het PTC is ontzettend blij dat haar studenten de gelegenheid krijgen om internationale ervaring op te doen.