Potje voetbal uitgelopen op vechtpartij en beroving

In Suriname is een potje voetbal deze week uitgelopen op een vechtpartij en beroving. Een jongeman van ongeveer 17 jaar heeft een ander van 19 jaar op een voetbalveld in Wanica beroofd van zijn mobiele telefoon. Na de beroving liep hij weg en deed de uitlating ‘niet bang te zijn voor de politie’.

Het slachtoffer was samen met een vriend en anderen gaan voetballen. Daar kwam de verdachte ook om te voetballen. Tijdens het spel ontstond er een woordenwisseling tussen de verdachte en de vriend van het slachtoffer. Daarbij heeft de verdachte de jongeman vuistslagen in het gezicht toegebracht.

De andere jongens gingen tussen de vechtende voetballers staan om erger te voorkomen. De verdachte liep weg maar stopte bij het slachtoffer. Hij nam de telefoon uit diens tas en liep vervolgens weg. Hij zei dat de jongens naar de politie kunnen gaan omdat hij niet bang is voor de politie.

Het slachtoffer en zijn vriend hebben aangifte gedaan. De Surinaamse politie werkt aan de aanhouding van de verdachte.