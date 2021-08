Eigenaar appartement vast na verduistering groot geldbedrag uit ruimte huurder

De Surinaamse politie heeft de eigenaar van een appartement aangehouden, nadat een huurder merkte dat de man in zijn appartement was geweest en een groot geldbedrag van hem weg was. Dat meldt het Korps Politie Suriname.

Martin M. is op donderdag 26 augustus na te zijn ontboden door de politie van het bureau Geyervlijt ter zake diefstal en verduistering aangehouden. Een vreemdeling deed op maandag 23 augustus aangifte op voormeld politiebureau tegen hem.

De aangever verklaarde dat hij voor de periode van 15 juli tot 15 augustus tegen betaling van SRD 750 zijn intrek in één van de vertrekken van het appartement van Martin had genomen. Nadat deze huurperiode was verstreken ontstond er een woordenwisseling tussen de vreemdeling en de verhuurder.

De huurder vertrok op woensdag 18 augustus samen met zijn vriendin naar het binnenland. Tijdens zijn afwezigheid merkte een getuige op dat de eigenaar van het appartement de ruimte van de vreemdeling was binnengelopen. Toen de verhuurder weer naar buitenkwam, plaatste Martin een ander slot op de deur van de ruimte die bewoond werd door de huurder.

De getuige stelde de vreemdeling telefonisch hiervan in kennis, waardoor de huurder in de avond van 23 augustus terugkeerde naar de stad. Bij aankomst bij het appartement zag de huurder dat hij zich niet kon begeven naar zijn ruimte, omdat er een ander slot op de deur was geplaatst. Partijen konden geen overeenstemming bereiken, waardoor de politie van Geyersvlijt werd ingeschakeld.

Hierna begaf de vreemdeling zich tot de ruimte en ontdekte er een groot geldbedrag van hem was weggenomen. De huurder deed direct aangifte ter zake op het politiebureau Munder. Na te zijn ontboden, meldde Martin zich aan en werd direct aangehouden.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verhuurder Martin door de politie in verzekering gesteld, meldt de politie.