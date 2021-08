VIDEO: Dakbedekking Congreshal losgeraakt door rukwind

In Suriname is de dakbedekking van de Congreshal in Paramaribo losgeraakt door hevige rukwinden. Dat meldt de Surinaamse krant De West zojuist, die ook onderstaand filmpje publiceerde.

De schade als gevolg van de hevige regenval en windstoten ontstond vanmiddag rond 17.30u. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de brandweer is ingeschakeld voor assistentie. Ook het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing (NCCR) is ingeschakeld.

Een filmpje van de schade staat hieronder evenals enkele foto’s van De West: