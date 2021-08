Opgepakte rovers betrokken bij meer dan 10 straatberovingen

Het Regio Bijstandsteam Paramaribo (RBTP) heeft de roofverdachten Faizel A., Eurvin L., Cedrik C. en Giorgio I. donderdagavond op twee verschillende plaatsen in het centrum van Paramaribo aangehouden. Het vermoeden bestaat dat zij betrokken zijn bij meer dan 10 straatberovingen in Suriname.

De verdachten zijn in de leeftijd van 14 tot en met 25 jaar. Zij opereerden op twee bromfietsen. RBTP heeft twee van hen klemgereden aan de Burenstraat en hun twee kompanen aan de Hofstraat. De mannen trokken door de straten van Paramaribo en rukten tassen van voetgangers weg. Ook maakten zij telefoontoestellen buit.

De rovers bekenden bij hun aanhouding betrokken te zijn bij een paar berovingen. Bij hen zijn twee bromfietsen in beslag genomen. De mannen bedreigden in sommige gevallen de slachtoffers met messen om de spullen te stelen. RBTP heeft twee messen in beslag genomen.

Het vermoeden bestaat dat de verdachten ook betrokkenheid hebben bij de beroving van een vrouw die kwam te vallen aan de Schimmelpennickstraat. Dit slachtoffer raakte gewond en moest met de ambulance worden vervoerd. Het verdere onderzoek is nog gaande.