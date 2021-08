Dronken jongeman kopt ruit prowagen kapot tijdens overbrenging

Revelino G. (23), die onder invloed van alcohol verkeerde, is vrijdagavond tekeergegaan in Paramaribo toen de politie hem wilde vervoeren naar het politiebureau. Hij sloeg met zijn hoofd de rechtsachter zijruit van een dienstauto kapot. Er is aangifte van vernieling van het voertuig tegen hem gedaan.

De politie was bezig met surveillance Saka Yu Tempo toen zij een grote menigte op een feestje opmerkte. Bovendien was op de plaats een vechtpartij uitgebroken. De feestende personen hadden alcohol gedronken waarbij enkelen met elkaar hebben gevochten. Een van de personen, Revelino G., richtte vernielingen op de plaats aan.

De politie wilde de jongeman overbrengen, maar hij ging tekeer in het dienstvoertuig. Hij sloeg met zijn hoofd tegen een van de ruiten die kapotging. Het gelukte de politie hem over te brengen.

De jongeman zal worden ontnuchterd en daarna worden voorgeleid.