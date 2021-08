Autodief: ‘Lexus gestolen om een paar zaken te gaan regelen’

De bromfietser die afgelopen maandag met een auto met draaiende motor ervandoor ging, verklaarde aan de politie dat hij de de witte Lexus had meegenomen, omdat hij een voertuig nodig had om een paar zaken te gaan regelen. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is deze 25-jarige Ernesto hangende het onderzoek door de politie in verzekering gesteld, meldt het Korps Politie Suriname.

De 33-jarige vrouw F.L. deed op diezelfde dag aangifte op voormeld politiebureau. Zij verklaarde aan de politie dat zij samen met haar peetdochter reed naar een Car center voor het inwinnen van informatie. Ze stapten vervolgens uit de auto, waarbij F.L. de motor van het voertuig draaiende liet.

De verdachte Ernesto die op een bromfiets was gezeten, stopte naast het voertuig van de mevrouw. Hij stapte van de bromfiets af en nam op een onbewaakt moment plaats achter het stuur van de auto. Hierna ging de man met het voertuig van de vrouw ervandoor met achterlating van zijn bromfiets.

De politie van Munder die werd ingeschakeld kreeg na enkele uren de melding dat bedoeld voertuig te Lelydorp was gesignaleerd. Bij een ingesteld onderzoek door de wetsdienaren bleek het daadwerkelijk om het ontvreemd voertuig van de aangeefster te gaan.

Ernesto K. is dezelfde dag door de politie van het bureau Munder ter zake diefstal van een voertuig, op zijn woonadres te Lelydorp opgespoord en aangehouden, waarna hij ter voorgeleiding overgebracht is naar het politiebureau.