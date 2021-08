Weer oproep tot protestactie bij DNA in Paramaribo

Ook voor vandaag is er opgeroepen om een protestactie in Paramaribo te houden. Onder het motto ‘Suriname wordt wakker. Het is nu of nooit!‘ organiseert de Algemene Belangen Organisatie Suriname (ABOS) een zogenoemde bewustwordings protestactie. Ook activist Stephano ‘Pakittow’ Biervliet ondersteunt de actie.

Via onderstaande flyer wordt opgeroepen om donderdag 26 augustus bij het gebouw van De Nationale Assemblée (DNA) te verzamelen om 10.00u. “Laten wij nu daadwerkelijk al onze rechten terugnemen. Sang de na dungru, musu kon na krin”, aldus de initiatiefnemers.

Pakittow heeft zijn achterban opgeroepen met de woorden: “Laten we ABOS ondersteunen. Suriname eerst dan de rest.” Ook de actievoerders van We Zijn Moedig hebben de oproep gedaan om aanwezig te zijn.

Deze week was er ook al een protestactie georganiseerd door de samenwerkende vakbonden 1:6. De opkomst van deze actie viel tegen.