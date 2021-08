Wederom corona-uitbraak in Penitentiaire Inrichting Santo Boma

Een sneltest bij drie gedetineerden van de Centrale Penitentiaire Inrichting Santo Boma heeft woensdag uitgewezen dat zij COVID-19 positief zijn. Ook is bij hen een swabtest gedaan, maar het resultaat daarvan is nog niet binnen. Het is nog onduidelijk hoe de gevangenen besmet zijn geraakt.

De positief geteste gedetineerden zijn inmiddels afgezonderd. Het is de derde keer dat besmettingen met COVID-19 heeft plaatsgevonden in de grote inrichting van Suriname.

Tot nu toe zijn er geen penitentiaire ambtenaren positief getest. Het is niet duidelijk of de penitentiaire ambtenaren die in aanraking zijn gekomen met de besmette gevangenen al zijn getest.