Vrouw steekt vrouw met kapotte fles in wang tijdens illegale streetparty

Angela A. (23) is in de vroege ochtend zaterdag 21 augustus door de politie van het bureau Latour aangehouden, nadat zij zich na een vechtpartij had aangemeld. Ze zou daar een andere vrouw in haar wang hebben gestoken met een briefles. Dit gebeurde tijdens een illegale streetparty meldt het Korps Politie Suriname.

De wetsdienaren deden na de melding van een steekpartij aan de Menkendam de plek aan voor onderzoek. Bij aankomst bleek het te gaan om een Street party die gaande was tijdens lock down uren. Daarbij werd de 21-jarige Shicondy P. met een steekverwonding aan haar wang aangetroffen.

Het slachtoffer dat hevig bloedde, werd per eigen gelegenheid afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Na medische behandeling is zij heengezonden. Angela had inmiddels de plek verlaten en zich aangemeld op het politiebureau Latour. Onderzoek wees uit dat beide dames zich op de Street Party bevonden.

Volgens verklaring van de verdachte kent zij het slachtoffer niet. Op een bepaald moment werd zij door Shicondy en haar vriendinnen gemolesteerd. Zonder enige reden botsten zij opzettelijk tegen haar op. De groep dames bekogelden haar zelfs met flessen.

Eén van de vriendinnen van Shicondy vond dat Angela een liefdesrelatie heeft met haar vriend. Om erger te voorkomen liep ze weg, maar werd door Shicondy achtervolgd, die haar om rekenschap kwam vragen. Dit liep uit in een handgemeen tussen de verdachte en Shicondy.

Angela liep tijdens dat gevecht lichte snijverwondingen op en greep daarbij naar een kapotte bierfles. Daarmee bracht zij haar tegenstaander een steekverwonding toe en verliet de plek. Het scherp voorwerp is vooralsnog niet achterhaald.

Na te zijn voorgeleid is Angela na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie door de politie in verzekering gesteld.