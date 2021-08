Verhalen over gedachtegoed Anton de Kom in nieuwe bundel ‘Antonlogie’

Bj uitgeverij Atlas Contact verschijnt op 19 oktober het boek ‘Antonlogie’. In Antonlogie buigen schrijvers zich over hun band met het gedachtegoed van Anton de Kom

Anton de Kom wordt nog steeds herinnerd als antikoloniaal denker, verzetsstrijder, vader, auteur en dichter. Hij inspireerde vele generaties en zijn boek ‘Wij slaven van Suriname’ werd in 2020 opgenomen in de canon.

In de bundel Antonlogie buigen Mitchell Esajas, Guno Jones, Nina Jurna, Vincent de Kom, Ianthe Sahadat en Humberto Tan zich over de band die zij hebben met het gedachtegoed van De Kom.

Daarnaast worden in de bundel de twee verhalen opgenomen van de winnaars van de eerste Anton de Kom-schrijfwedstrijd. Deze wedstrijd is georganiseerd door The Black Archives, Stichting Anton de Kom en uitgeverij Atlas Contact.

Op 15 oktober is de bekendmaking van de winnaars van de Anton de Kom-schrijfwedstrijd.