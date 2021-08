Schapen dief en heler aangehouden, kompaan voortvluchtig

De politie in Suriname meldt dat het bureau Santodorp op vrijdag 20 augustus de melding kreeg dat een schaap uit een stal op een adres in het ressort was weggenomen. De eigenaar kreeg later op die dag de informatie dat iemand een soort gelijke schaap voor een aannemelijk bedrag had verkocht aan ene Adjaikoemar. E

en familielid van de aangever maakte vervolgens contact met de koper. Aan de hand van de beschrijving van het beest, kreeg dat familielid het vermoeden dat het om hetzelfde schaap van de aangever ging. De eigenaar die inmiddels het adres van de koper had achterhaald, ging met de politie op dat adres en herkende zijn weggenomen schaap direct.

De 33-jarige heler Adjaikoemar B. verklaarde aan de politie dat hij eerder op de dag het schaap bij een zekere K.R. had gekocht voor Srd 7500. Op zijn aanwijzing werd de verdachte K.R. aan de Zuurzakweg waar het beest eerder op die dag bij de woning van Gianni C. was bezichtigd, opgespoord.

Bij het zien van de politie koos K.R. het hazenpad met achterlating van zijn bromfiets. Gianni ontkende in eerste instantie iets van de diefstal af te weten. Verder gaf hij aan dat hij op verzoek van K.R., zich had voorgedaan de eigenaar van het schaap te zijn. De heler Adjaikoemar en Gianni werden door de politie van Santodorp aangehouden en ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de heler na verhoor heengezonden, terwijl Gianni hangende het onderzoek in verzekering is gesteld. Aan de aanhouding van de voortvluchtig verdachte K.R. wordt gewerkt.

Het schaap is inmiddels afgestaan aan de rechtmatige eigenaar.