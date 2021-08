Man zwaargewond nadat hij met fiets onder pick-up terechtkomt

Een fietser is vanmorgen zwaargewond geraakt, nadat hij werd aangereden door een Mercedes pick-up aan de Ringweg-Noord in Suriname. Hij is met zwaar letsel naar het ziekenhuis afgevoerd.

Het ongeval gebeurde rond 08.50u. De fietser kwam vanuit de tussenweg die de Ringweg-Zuid en de Ringweg-Noord verbindt. Op dat moment sloeg de bestuurder van de pick-up vanaf de Ringweg-Noord rechtsaf in die verbindingsweg.

Er ontstond een botsing waarbij de fiets onder de pick-up terecht kwam en de fietser zwaar letsel opliep. De Surinaamse politie was snel ter plaatse en schakelde een ambulance in.

Het is nog niet duidelijk wie fout zat. Bureau Munder heeft de zaak verder in onderzoek.