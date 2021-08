Vriendin sluit vriend op en beëindigd relatie na diefstal 2.150 euro

Mark M. (19) is dinsdag aangehouden voor het stelen van 2.150 euro van zijn vriendin in Paramaribo. Hij ontkent de diefstal. Volgens hem had zijn vriendin hem het geld geleend.

M. had toegang tot haar huis en ging in de slaapkamer. Hij nam toen het geld weg. De vriendin ontdekte de diefstal en vermoedde dat haar vriend verantwoordelijk was, want er waren geen andere personen in het huis geweest.

De vriendin ontkent dat zij hem geld heeft geleend. Volgens haar heeft haar vriend het geld gestolen. Zij heeft daarom aangifte gedaan. Zij heeft na de ontdekking van de diefstal de relatie met hem beëindigd.

De jongeman is in verzekering gesteld.