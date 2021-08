Vijf middelbare scholieren naar VS voor programma Youth Exchange and Study

Vijf Surinaamse middelbare scholieren vertrokken vrijdag vanuit Suriname naar de Verenigde Staten, om daar deel te nemen aan het programma Youth Exchange and Study (YES). Ze zullen een academisch jaar in de VS doorbrengen.

Tijdens het programma wonen de deelnemers bij Amerikaanse gastgezinnen, gaan ze naar de middelbare school en nemen ze deel aan gemeenschapsdiensten en burgereducatie-activiteiten.

Sinds 2003 hebben deelnemers aan Youth Exchange and Study (YES) meer dan 850.000 uur gemeenschapsdienst gedaan in de VS, wat duizenden YES-alumniprojecten in meer dan 40 landen inspireerde. YES-alumni versterken jongeren en verheffen hun stem, acties en initiatieven door gemeenschapsbetrokkenheid en jongerenparticipatie op alle niveaus van de samenleving aan te moedigen.

Van agribusiness tot toegang tot schoon water, Engels lesgeven tot vredesontwikkeling, YES alumni werken samen met andere jongeren om toekomstige generaties changemakers te inspireren.