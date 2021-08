Surinaamse minister van defensie naar Frans-Guyana voor werkbezoek

Minister Krishna Mathoera van Defensie is op werkbezoek naar Frans-Guyana. Zij is vandaag vertrokken voor een conferentie waar er van gedachten zal worden gewisseld over de strategische planning binnen het Guyanaschild (Guiana shield strategic dialogue planning). Op agenda staat ook een bilaterale meeting tussen Suriname en Frankrijk, waarvan Frans-Guyana een overzees gebied is. De bewindsvrouw keert vrijdag terug.

Suriname en Frans-Guyana werken al langer samen op diverse gebieden. Deze samenwerking heeft ertoe geleid dat eerder dit jaar ons land bezoek kreeg van de Franse militaire delegatie onder leiding van generaal-majoor Xavier Buisson van de Franse strijdkrachten in Frans-Guyana en brigadier-generaal Thomas Lorne uit Parijs. Daarbij zijn verschillende afspraken tussen de Fransen en Suriname gemaakt op het gebied van defensiesamenwerking.

Naast de Surinaamse delegatie, zal ook een delegatie van buurland Guyana hiervoor in Cayenne aanwezig zijn. Na de presentaties en het overleg zal de ondertekening plaatsvinden van een gemeenschappelijk veiligheidsmasterplan. Suriname, Guyana en Frans-Guyana staan voor dezelfde uitdagingen op het gebied van veiligheid, personenverkeer, klimaatdreigingen en de strijd tegen drugs en illegale goudwinning. Het is daarom goed om gezamenlijk na te gaan hoe deze aandachtspunten effectiever aan te pakken.

Volgens minister Mathoera zal de participatie aan de conferentie een goede aanwinst zijn voor de verdere capaciteitsversterking van het Surinaams Nationaal Leger. Deze kennisuitwisseling zal zowel de veiligheid van ons land als die van de andere participerende landen ten goede komen.