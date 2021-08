Schoudertas met wapen van beveiligingsambtenaar gestolen na aanrijding

De 53-jarige beveiligingsambtenaar Roberto L. deed begin deze maand aangifte van diefstal van zijn schoudertas. De tas met daarin onder andere zijn wapen, werd uit zijn wagen gestolen toen de beveiligingsambtenaar op zondag 8 augustus betrokken was bij een aanrijding aan de Emmastraat te Albin. Dat meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

Volgens verklaring van de aangever stapte hij na de aanrijding uit zijn voertuig en begaf hij zich naar de bestuurder van het ander voertuig, met wie hij in botsing was gekomen. Bij die gelegenheid kwamen verschillende manspersonen zich met de aanrijding bemoeien.

Terwijl Roberto in gesprek was met de andere partij, merkte hij op een bepaald moment op dat een bij hem onbekende manspersoon over het portier van zijn auto hing en direct daarna wegging. Na beëindiging van het gesprek met de andere bestuurder, liep de aangever terug naar zijn voertuig en viel het hem op dat zijn schoudertas met inhoud uit zijn auto was verdwenen.

Hij deed daarvan aangifte op het politiebureau te Albina. Volgens verklaring van de aangever zaten in zijn weggenomen tas 6.500 SRD, 70 euro, zijn dienst-vuistvuurwapen met twintig scherpe patronen en een patronenhouder met twintig scherpe patronen.

De politie van Albina kreeg de volgende dag van een onbekende manspersoon een telefonische melding dat de tas met inhoud van Roberto zou worden achtergelaten bij het lijkenhuis van Albina aan de Nieuwe weg. Naar aanleiding hiervan, kwam na een ingesteld onderzoek door de politie een bootsman in beeld.

Deze werd door de wetsdienaren van Albina opgespoord en aangehouden. Na te zijn voorgeleid is de bootsman na verhoor heengezonden. Hierna werd de zaak voor verder onderzoek overgedragen aan de Recherche van regio Oost, die belast is met het verder onderzoek.

De rechercheurs werkten de bekomen informatie uit en constateerden dat ene Sael B. de tas inhoudende de eerder aangeven goederen uit het voertuig van de benadeelde Roberto had weggenomen. Deze verdachte werd vervolgens opgespoord en op een locatie te Albina aangehouden.

In opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie is Sael in verzekering gesteld, aldus de politie.