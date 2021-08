Cubaan aangehouden voor poging moord landgenoot om geld

De illegale Cubaan Roberto R. is dinsdag aan de Cassialaan aangehouden. Hij had in juni gepoogd een landgenoot in Suriname te doden, vermoedelijk om geld.

Het slachtoffer had geld gespaard waarvan de verdachte op de hoogte was. Beide mannen werkten als bewakers. Roberto R. sloeg zijn landgenoot met een hard voorwerp op het hoofd wat ertoe leidde dat het slachtoffer twee weken in het ziekenhuis was opgenomen voor medische behandeling.

De verdachte die geen legale status heeft, ontkent dat hij zijn landgenoot van het leven wilde beroven. Het slachtoffer verklaart dat Roberto R. hem vermoedelijk wilde doden om daarna zijn geld weg te nemen.

De verdachte is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.