Astrid Roemer heeft geen spijt van vulgaire tweet, noemt het ‘normaal taalgebruik’

Astrid Roemer heeft geen spijt van de uitlatingen die ze de afgelopen periode heeft gedaan over Bouterse en de decembermoorden. Ook niet van het vulgaire taalgebruik aan het adres van Lilian Gonçalves-Ho Kang Yu, wiens mans slachtoffer is van de Decembermoorden. Op Twitter zei de in Suriname woonachtige Roemer tegen Gonçalves-Ho Kang Yu: “Lilian, ga je nieuwe echtgenoot pijpen en laat mij met rust.”

Een screenshot van haar tweet werd de afgelopen periode gedeeld via social media, maar de echtheid daarvan werd in twijfel getrokken. Immers: hoe kan een schrijver met aanzien zich verlagen tot dat niveau, was het oordeel van velen.

In een uitgebreid interview dat journalist Iwan Brave met haar had en vandaag in Dagblad Trouw is verschenen, komt echter naar voren dat ze die vulgaire tweet daadwerkelijk heeft gestuurd en dat ze haar taalgebruik in die tweet heel normaal vindt.

Dat was overigens niet de enige beledigende uitspraak van Roemer op Twitter. Tegen Volkskrant-columniste Harriet Duurvoort ze zei: “Lultrut… Ik heb je nooit vertrouwd… Ga een goed boek schrijven…” In de krant zegt ze vandaag dat ze het geen vulgaire taal vindt, maar normaal taalgebruik. “Wat uit hun smoel is gekomen is schadelijk voor mijn professionele en mentale integriteit. Ik zal ze eeuwig haten deze wijven“, aldus Roemer in Dagblad Trouw.

Tegen de Volkskrant zei ze eerder deze maand dat er geen bewijs is van het feit dat Bouterse daadwerkelijk een of meerdere moorden heeft gepleegd, noch dat hij zijn manschappen daartoe heeft aangezet. Volgens velen een vreemde uitspraak, want de Surinaamse krijgsraad heeft uitvoerig en gedetailleerd onderbouwd waarom Bouterse wel degelijk mededader is en verantwoordelijk is voor de decembermoorden.

Toch zegt Roemer vandaag geen spijt te hebben van haar uitspraken over Bouterse. “Ik denk lang en diep na voordat ik iets publiceer. Ik heb dus echt nergens spijt van”, aldus de schrijfster.

De gewraakte tweet van Astrid Roemer (onder):