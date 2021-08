AdeKUS Student Talks ’21 op 30 augustus

Op initiatief van de Dyeme Dey studentenorganisatie en de studentencommissie FMijW van de Anton de Kom Universiteit van Suriname wordt een virtuele AdeKUS Student Talks ’21 (AST ’21) gehouden, als onderdeel van het streven van de AdeKUS studentengemeenschap om bij te dragen aan de maatschappelijke betrokkenheid onder en kennisontwikkeling van studenten.

Op 30 augustus gaat de AdeKUS Student Talks ’21 (AST ’21) van start met een keynote address van dr. Glenn Sankatsing getiteld de ‘The Youth and the Quest to Rescue the Future in Suriname’.

Ook zullen er presentaties zijn van de AdeKUS studentenvertegenwoordiger, Hakiem Lal Mahommed, en de algemene coordinator van de Dyeme Dey studentenorganisatie, drs. Helmut Gezius. De eerste dag van de AST ’21 wordt afgesloten met het belangrijkste onderdeel van de dag: de ‘Student Talks: Ideas for the Future’.

De AdeKUS Student Talks ’21 beoogt een studentgeleid platform te zijn voor het voeden en beïnvloeden van maatschappelijke discussies over beleid, huidige actualiteiten, en maatschappelijke misstanden op basis van civic engangement en wetenschapsbeoefening.

Het algemeen thema voor de AST ’21 van dit jaar is ‘The Future We Want to Build for Suriname’.