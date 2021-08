‘Voorbereidingen voor formeel staatsbezoek president Santokhi aan China’

De nieuwe ambassadeur van de Volksrepubliek China in Suriname, Jing Han, voert voorbereidende gesprekken voor een formeel staatsbezoek van de Surinaamse president Santokhi aan China. Dat heeft minister Albert Ramdin maandag laten weten.

Han bood gisteren op het presidentieel paleis zijn geloofsbrieven aan de president Chandrikapersad Santokhi. De nieuwe Chinese ambassadeur vindt het een eer om deel te mogen zijn van de bilaterale betrekkingen tussen China en Suriname. Dit jaar is het precies 45 jaar dat de twee landen een diplomatieke betrekking hebben.

Hij merkte op dat de relatie Suriname-China in een versneld tempo is gegroeid en de samenwerking op verschillende gebieden heeft geleid tot die positieve relatie. Hij kijkt uit naar een verdere samenwerking op alle gebieden en hoopt dat hij mag bijdragen in de verdere verdieping van de relatie.

Ook de ambassadeur van de Verenigde Arabische Emiraten (waaronder Dubai), bood zijn geloofsbrieven aan: