VIDEO: Tegenvallende opkomst bij protest samenwerkende vakbonden 1:6

Bij de protestactie van de samenwerkende vakbonden 1:6, vanmorgen bij het Kerkplein in Suriname, was er sprake van een tegenvallende opkomst. Hoewel er enkele honderden aanwezigen waren, was er geen sprake van een massa zoals actievoerder Michael Sallons had beoogd.

Sallons had eerder aangegeven een grote massa te verachten, omdat er volgens hem zeker 24 bonden zouden meedoen. Ruim een uur na de aanvang van de manifestatie, brak men weer op.

Een andere groep demonstranten trok naar het gebouw van De Nationale Assemblée. Het gaat om leden van de Algemene Personeelsbond Binnenlandse Zaken. De bond eist dat minister Somohardjo wordt overgeplaatst naar een ander departement:

Demonstranten bij het gebouw van De Nationale Assemblée.