VIDEO: Protest samenwerkende vakbonden in Suriname

In Suriname is vanmorgen om 10.00u het protest van de samenwerkende vakbonden onder de noemer 1:6 gestart. Bij het Kerkplein in Paramaribo hebben diverse bij de bonden aangesloten personen zich verzameld.

De Surinaamse regering had de samenwerkende vakbonden dit weekend opgeroepen om het pad van dialoog te blijven volgen.

De protestactie is live te volgen via D-TV Express: