Soundtruck protestactie door politie in beslag genomen

Dit is de soundtruck die vanmorgen ingezet zou worden, bij de protestactie van de samenwerkende vakbonden 1:6 op het Kerkplein in Suriname. ‘Zou‘, want de truck werd gisteravond door de Surinaamse politie in beslag genomen.

Volgens bondsvoorzitter Edam was de soundtruck gisteravond bij het Kerkplein om voorbereidingen te treffen voor de actie dinsdagochtend. De mensen aldaar zouden zijn aangesproken door de politie, die hen voorhield dat ze geen dispensatie zouden hebben om zich tijdens de lockdown op straat te begeven.

Er werden lockdown boetes uitgedeeld en de truck werd in beslag genomen. Volgens Edam heeft hij de boete van de mensen betaald. De soundtruck werd naar het AK stadion gebracht en staat voor het gebouw aan de Letitia Vriesdelaan (foto).

De sprekers op de bijeenkomst met tegenvallende opkomst, moesten het vanmorgen zonder soundtruck doen: