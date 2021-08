Man die op dorpsgenoot schoot met jachtgeweer aangehouden

De Surinaamse politie heeft in de eerste week van deze maand, de verdachte Wilfred W. in het dorp Mora Kondre in het district Marowijne opgespoord en aangehouden. Hij zou op vrijdag 6 augustus met een jachtgeweer geschoten hebben op dorpsgenoot Freddy D., meldt het Korps Politie Suriname.

Uit het voorlopige onderzoek kwam naar voren dat er op 6 augustus een dorpsvergadering zou plaatsvinden. Daarbij spraken de dorpelingen over een geval, dat lang terug had plaats gevonden tussen Wilfred en Freddy. Op een bepaald moment hoorde Wilfred hoe de aangever Freddy over het geval sprak.

Dit viel niet in goede aarde bij hem, waardoor hij naar huis ging en zich bewapende met een jachtgeweer. Hiermee schoot Wilfred gericht op Freddy, die ter hoogte van zijn heup een schotwond opliep. Na de daad maakte de schutter zich uit de voeten. Het slachtoffer werd door omstanders naar het politiebureau Richelieu gebracht.

Freddy D. deed diezelfde dag aangifte ter zake poging moord, poging doodslag en zware mishandeling tegen Wilfred bij de Recherche van regio Oost. Hierna werd de gewonde man per eigen gelegenheid voor medische behandeling overgebracht naar Frans- Guyana.

Leden van de Recherche van regio Oost werkten de informatie uit en de verdachte meldde zich op 8 augustus zonder het jachtgeweer aan op voormeld politiebureau. Het wapen is nog niet achterhaald door de rechercheurs.

De schutter is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie door de politie achter slot en grendel geplaatst.