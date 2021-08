Brutale rover met gestolen auto aangehouden

Het Regio Bijstandsteam Paramaribo heeft Ernesto W. maandagavond aan de Poerwodadiweg aangehouden voor diefstal van een witte Lexus in de middag aan de Kwattaweg. Na goed speurwerk werd hij in beeld gebracht en gearresteerd.

De gestolen auto is teruggevonden en in beslag genomen. De Lexus werd maandag rond 15.15 uur voor Kamta’s Car Center buitgemaakt.

De verdachte heeft vermoedelijk een moeder en haar dochter die in de Lexus zaten, achtervolgd. Hij was op de bromfiets. Toen hij merkte dat moeder en dochter waren uitgestapt en de wagen met draaiende motor was achtergelaten, liet hij zijn bromfiets achter.

De rover stapte in het voertuig en reed met volle vaart weg in de richting van de Van Idsingastraat.