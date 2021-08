Overhandiging apparatuur en landbouw diensten aan agrariërs

In de conferentiezaal van het directoraat Veeteelt van het Surinaamse ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), vindt vandaag de overhandiging plaats van apparatuur en/of landbouw gerelateerde diensten tussen Suriname Agriculture Market Access Project (SAMAP) en agrariërs.

Het gaat om agrariërs die in aanmerking zijn gekomen voor een Grant uit de 2ᵉ inschrijving van de Matching Grant Facility (MGF). MGF is een competitief fonds om de markttoegang voor Surinaamse kleinschalige landbouwers en agro voedselverwerkers te ondersteunen door middel van faciliteiten in de vorm van productie- en/of verwerkingsapparatuur en diensten om de kwantiteit en kwaliteitsproductie in SAMAP’s primaire waardeketens te verbeteren: fruit & groenten, wortels en knollen, en NTFP-bosbijproducten.

SAMAP streeft naar een verhoogde, meer concurrerende en veiligere productie van geselecteerde gewassen uit de waardeketens, fruit, groenten, wortels en knollen en bos bijproducten en het verbeteren van de markttoegang voor deze gewassen door een stimulerende omgeving te creëren en verbeterde capaciteiten van de particuliere sector en instellingen.

De MGF ‘Small’ en ‘Large’ Grants bieden ondersteuning in de vorm van machines en apparatuur tot een maximumbedrag van USD 5.000 voor de ‘Small Grant’ en een maximumbedrag van USD 300.000 voor de ‘Large Grant’.