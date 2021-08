Meisje (13) verwondt ander (14) met schaar in centrum

Een meisje (13) heeft een ander (14) vrijdag aan de Dr Sophie Redmondstraat met een schaar verwond aan het hoofd, de rug en schouder. Omstanders kwamen tussen hen, waardoor het haar niet gelukte het slachtoffer verder te verwonden.

Het slachtoffer was inkopen gaan doen. Zij liep nadien naar de Dr Sophie Redmondstraat om een bus te pakken om naar huis te gaan. Zij is eerst geweest om te urineren bij het openbare toilet waarna zij de verdachte op haar zag afkomen. Zij herkende de verdachte als de persoon die eerder met haar zus had gevochten en verwond.

Het slachtoffer nam een verdedigende houding aan waarna de verdachte is weggerend om kort daarna terug te komen met een schaar. Zij hebben toen met elkaar gevochten. Het 13-jarige meisje verwondde het slachtoffer aan haar hoofd, rug en schouder.

De politie werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek. De 13-jarige werd aangehouden. Na haar aanhouding gaf zij toe het 14-jarige meisje te hebben verwond, omdat zij haar in juli ook had verwond. De verdachte had tijdens de vechtpartij ook letsel opgelopen. Beide tieners moesten medisch worden behandeld.

De moeder van het slachtoffer heeft de verdachte aangesproken om haar dochters met rust te laten. De verdachte dreigde toen de zus van het slachtoffer wederom te verwonden. Zij zou de zus in april hebben verwond.

De politie heeft de 13-jarige na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Het onderzoek duurt voort.