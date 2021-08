Bestuurder Mark X rijdt EBS stroompaal kapot

De bestuurder van deze Mark X heeft zondag aan het einde van de middag een stroompaal van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS), kapotgereden. Het eenzijdig ongeval vond na 17.30u plaats aan de Nieuwe Charlesburgweg.

De auto reed over bovengenoemde weg en nabij de kruising Ringweg Noord ging het mis. Het vermoeden bestaat dat de bestuurder de controle over het stuur verloor en van de weg raakte. Hij klapte daarbij tegen de paal, die in twee stukken brak.

De bestuurder is per eigen gelegenheid naar de SEH gegaan. Zijn auto raakte flink beschadigd, zoals op onderstaande foto goed te zien is: