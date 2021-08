16-jarige joyrider in Mark X rijdt 51-jarige bromfietser aan

De politie van het bureau Lelydorp heeft afgelopen maandag de 16-jarige autobestuurder F.A. aangehouden, nadat hij als joyrider in een Mark X, een aanrijding met een bromfietser veroorzaakte aan de Fajalobilaan te Lelydorp. Dat meldt het Korps Politie Suriname.

De politie van het bureau Lelydorp kreeg omstreeks 17.30 uur van die dag van het Command Center de melding van een aanrijding tussen een auto en bromfiets op eerder vermelde locatie. Daar aangekomen troffen de wetsdienaren beide partijen van de aanrijding in de langs de weg lopende goot aan (FOTO).

Het voorlopig onderzoek wees uit dat de jeugdige bestuurder met een Mark X personenauto vanuit de Tjamelielaan kwam aangereden en ging in de richting van de Arahoelaan. Bij het beschrijven van een bocht naar de Fajalobilaan, verloor hij de controle over de besturing van het voertuig en kwam in botsing met de 51-jarige bromfietsbestuurster Lilian I., die vanuit de Fajalobilaan kwam.

Ten gevolge van de aanrijding belandde beide partijen met hun voertuig in de langs de weg lopende goot. De bromfietser liep een beenfractuur op, terwijl de joyrider F.A. ongedeerd is gebleven. De bromfietser is per ontboden ambulance afgevoerd naar de afdeling Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Zij werd voor verdere medische behandeling doorverwezen naar de Orthopeed.

Volgens verklaring van F.A. kreeg hij toestemming van zijn ouders om het voertuig van zijn broer die in het binnenland vertoeft, te mogen rijden. De broer was op dat moment in het binnenland voor werkzaamheden. De vader heeft gebruik gemaakt van zijn verschoningsrecht en kon niet worden geconfronteerd met hetgeen zijn 16-jarige zoon aan de politie heeft verklaard.

De joyrider is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie door de politie in verzekering gesteld. Vanwege zijn jeugdige leeftijd is hij ondergebracht in het Jeugd Doorgangscentrum Opa Doeli, meldt de politie.