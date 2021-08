Zusje van doodgestoken Akshay is verdachte in moordzaak

Een bizarre insight in de moordzaak, waarbij de 17-jarige Akshay uit Rotterdam in mei dit jaar in zijn eigen huis werd doodgestoken. Zijn zusje van 16 is verdachte in deze zaak.

Volgens het Algemeen Dagblad zou het zusje van het slachtoffer de sleutel van haar ouderlijk huis aan drie medeverdachten hebben gegeven, zodat zij Akshay en zijn moeder konden doden. Haar vriend is een van de aangehouden meerderjarige verdachten.

Volgens de krant draait het conflict om de vriend van het zusje. De man zou niet door de familie van zijn geliefde geaccepteerd worden. Het meisje zelf zat tijdens de steekpartij op school, en zou de sleutel van het huis aan haar vriend hebben gegeven.

Akshay en zijn moeder werden thuis belaagd door een groepje, dat zich na de bloedige steekpartij uit de voeten maakte. De 17-jarige jongen overleed, zijn 44-jarige moeder raakte gewond aan haar arm.

Naast het 16-jarige zusje zitten twee mannen van 20 en 18 en een tiener van 16 uit Zoetermeer vast. Ze staan volgende week woensdag voor het eerst tegenover de rechter.