Studenten Hogeschool van Suriname ontvangen diploma

Vrijdag 20 augustus 2021 mochten twee studenten van de Hogeschool van Suriname op zeer plechtige wijze en geheel volgens de Covid-normen, hun diploma in ontvangst nemen. Het betrof in deze Zarella Hunte en Olav Gunther, die met succes de 1ste Masteropleiding Leadership and Innovation bij dit instituut hebben afgerond.

In twee afzonderlijke ceremonies waarbij slechts hun gezinnen toegang hadden, gaven beide afgestudeerden aan deze opleiding als zeer bijzonder te hebben ervaren, mede vanwege de zeer kundige docenten uit Suriname en Nederland, alsook de moderne opzet en het verloop van het geheel.

Tijdens de masteropleiding werden de meest recente theoretische concepten en modellen over leiderschap en innovatie behandeld. De verworven kennis en inzichten werden in diverse praktische oefeningen en business cases uitgewerkt, gepresenteerd en bediscussieerd.

Door het combineren van theoretische kennis, kritische beschouwingen, observaties en het doen van veldonderzoek, werd hun kennis en de leiderschapsvaardigheden die nodig zijn om een effectieve vernieuwing en verandering te realiseren binnen organisaties ontwikkeld.

Zowel de cursus als de diploma-ceremonie vonden plaats in het gebouw van Janssen en Partners.