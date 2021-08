RBTP rijdt voortvluchtige serie-inbreker ‘No Name’ klem

Dimitri R. alias No Name is vrijdagmiddag in een witte auto klemgereden aan de Frederikshoopweg in Suriname. Hij wordt in verband gebracht met diverse inbraken die in het district Wanica zijn gepleegd.

Leden van het Regio Bijstandsteam Paramaribo hebben hem aangehouden en overgedragen aan de recherche. De auto waarin de verdachte zat, is in beslag genomen. Vermoedelijk was dit voertuig ingezet bij het plegen van de inbraken.

No Name heeft bij zijn arrestatie bekend betrokken te zijn bij een van de inbraken in een woning. Hij zou zijn gezien op camerabeelden. Sedertdien was de politie bezig hem op te sporen.

De man is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.