Politie: ‘Verdronken vrouw leed zwerversbestaan en was depressief’

De vrouw die afgelopen dinsdag 17 augustus levenloos in een goot aan de Van Ommerenstraat werd aangetroffen, is de 49-jarige Iren Alli. Dat heeft het Korps Politie Suriname vrijdag bekend gemaakt.

Na de melding deed de politie van het ressort Uitvlugt de locatie aan voor onderzoek en heeft het ontzielde lichaam van de vrouw in verre staat van ontbinding aangetroffen. Het vermoeden bestaat dat Iren die depressief was, in de goot moet zijn gevallen en enkele dagen daar moet hebben gelegen, meldt de politie.

Het lijk van Iren die vermoedelijk een zwerversbestaan leed en patiënt was van het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) werd opgevist en vervolgens door de politie ter obductie in beslag genomen. Het obductierapport heeft uitgewezen dat de vrouw door verdrinking is komen te overlijden

Inmiddels is het ontzielde lichaam van Iren na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie afgestaan aan de nabestaanden.