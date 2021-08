Monteur sloopt onderdelen van auto die ter reparatie aangeboden was

De politie van het bureau Flora heeft op maandag 16 augustus de monteur Marvy S. op zijn woonadres in het ressort aangehouden. Deze verdachte werd aangehouden toen de wetsdienaren de melding kregen dat op dat adres een man tekeer ging. Deze man verkeerde op dat moment onder invloed van alcohol en werd ter ontnuchtering overgebracht naar het politiebureau meldt het Korps Politie Suriname.

Naderhand bleek het te gaan om de monteur Marvy, tegen wie een benadeelde in de eerste week van augustus aangifte van oplichting en verduistering had gedaan. De aangever verklaarde aan de politie dat hij twee maanden geleden zijn auto ter reparatie had afgestaan aan Marvy.

Toen hij niets van de monteur vernam, deed hij het werkadres van de man aan en trof hem niet aan. De aangever merkte bij die gelegenheid op dat er nog niet op zijn auto was gewerkt die langs de weg geparkeerd stond. Tot zijn verbazing zag hij dat er juist een aantal onderdelen ter waarde van een groot geldbedrag in Surinaamse dollar van zijn auto waren gesloopt.

De verdachte werd door de politie opgespoord, maar werd niet aangetroffen. Marvy werd uiteindelijk in de kraag gevat, toen hij in beschonken toestand tekeer ging met huisgenoten. Twee andere benadeelden die het zelfde waren overkomen met hun auto’s, deden na de aanhouding van Marvy ook aangifte van oplichting en verduistering tegen hem.

Toen Marvy nuchter was, is hij voorgeleid. Hij hield de politie voor dat hij inderdaad enkele voertuigen ter reparatie had aangenomen, maar niet weet wie de voertuigen heeft gesloopt. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Marvy door de politie in verzekering gesteld, meldt de politie.