‘Bouterse vermoedt dat kleinzoon Walter wapens wegnam uit wapenkamer’

Oud-president Bouterse heeft het vermoeden dat een van de sleutels van zijn wapenkamer door zijn kleinzoon Walter is weggenomen. De diefstal van wapens in zijn wapenkamer, zou daarna vermoedelijk door Walter zijn gepleegd.

Dat meldt de Surinaamse nieuwssite Starnieuws vandaag, op basis van het politieverhoor.

Nadat Walter op 22 juni zelfmoord had gepleegd, werden wapens en delen van wapens en munitie in het huis van Walter gevonden. Dat was reden voor Bouterse om te vermoeden dat die uit zijn wapenkamer zijn genomen.

Bouterse is toen zijn wapenkamer ingegaan en ontdekte dat wapens en munitie ontbraken. Daarom liet hij aangifte doen bij de Militaire Politie, schrijft Starnieuws.

Volgens het Openbaar Ministerie in Suriname gaat het om 46 wapens en wel drie Steyr-geweren, twee zware machinegeweren, twee granaatwerpers, 25 AK-47-geweren (kalasjnikovs), een mitrailleur, vijf karabijnen, zes Taurus-pistolen en een Browning-pistool.

In deze zaak zijn er vorige maand vijf mensen aangehouden, onder wie een politieman.