Bouterse liet voor regeringsoverdracht meer wapens thuis opslaan

Ex-president Desi Bouterse heeft tijdens zijn verhoor bij de Surinaamse politie verklaard dat er sedert 2010 wapens en munitie in zijn wapenkamer waren opgeslagen. Voor de regeringswisseling in Suriname op 16 juli 2020, werden meer wapens en munitie in de wapenkamer opgeslagen. Zijn verklaring is geweest dat hij het nodig vond om het aantal wapens en munitie in zijn wapenkamer te vergroten. Hij had daar geen specifieke reden voor.

Hij had toen als president besloten dat de wapens en munitie die te veel waren bij CTU en eigenlijk naar de wapenkamer van het Nationaal Leger moesten gaan, naar zijn wapenkamer moesten worden overgebracht. Bouterse zei bij zijn verhoor dat de wapens niet bij hem lagen, maar in een ruimte van hem waren opgeslagen. Hij had als president een faciliterende rol.

Om militair tactische redenen vond hij het niet raadzaam om alle wapens en munitie op een plek op te slaan namelijk de wapenkamer van het Nationaal Leger. Naar aanleiding daarvan lagen enkele wapens en munitie in zijn wapenkamer waarvan de bevoegde autoriteiten op de hoogte waren.

Op de vraag hoe Bouterse denkt dat zijn kleinzoon Walter de wapens en munitie onopgemerkt heeft weggenomen, denkt hij dat het in de avonduren na 20.00 uur is geweest omdat het dan veel rustiger op het terrein is. Walter woonde ook bij hem waardoor hij vrijelijk met zijn auto het terrein kon binnenrijden.