Suriname en Guyana tekenen twee samenwerkingsovereenkomsten

In het Arthur Chung Conference Centre (ACCC) zijn er donderdag 20 augustus, twee samenwerkingsovereenkomsten tussen Guyana en Suriname getekend en wel op het gebied van landbouw en volksgezondheid. De landouwministers van beide landen, minister Zulfikar Mustapha en Parmanand Sewdien, hebben de overeenkomst getekend.

Dit behelst de commerciële handel in vers agrarische producten tussen beide landen. Het gaat om lokale en organische agrarische producten. In het protocol is ook meegenomen richtlijnen en criteria van de verwerking, verpakking en transport. Beide landen zijn ook akkoord gegaan de mogelijkheid te bekijken agrarische producten verder te exporteren naar markten in Noord-America en Europese Unie.

De tweede overeenkomst impliceert de samenwerking op het gebied van diensten binnen de gezondheidszorg. In de overeenkomst zijn onder andere opgenomen de voorwaarden van de versterking van de strategische samenwerking op het gebied van capaciteitsopbouw, speciale medische behandeling van patiënten, ontwikkeling van programma’s voor professionele gezondheidszorg en openbare gezondheidsdiensten, ziektebestrijding, diagnostische beeldvorming, laboratorium- en farmaceutische diensten en onderzoek.

Met betrekking tot de Covid-19 pandemie zal de samenwerkingsrelatie slaan op grensoverschrijdende diagnostiek in Covid-19, contact tracing en quarantaine, het ontwikkelen van een risk communicatie strategische covid-19 awareness en covid-19 vaccinatie awareness.

De ondertekening is gedaan door minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking en de Guyanese Volksgezondheidsminister Frank Anthony, ad-interim Buitenlandse Zaken. Na de ondertekening van deze twee overeenkomsten vond de presidentiële persconferentie plaatst.