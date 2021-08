Surinaamse presidentiële delegatie vandaag terug uit Guyana

De regeringsdelegatie uit Suriname, die sinds dinsdag 17 augustus jl. op een officieel bezoek in buurland Guyana is geweest, keert vandaag vrijdag 20 augustus terug naar Paramaribo.

Met de regeringsdelegatie reisden, voor het eerst in de geschiedenis van een bilaterale ontmoeting tussen Suriname en Guyana, ook een groep vertegenwoordigers uit het Surinaamse bedrijfsleven mee. In het westerbuurland zijn er vruchtbare gesprekken gevoerd met de Guyanese counterpart.

Het betroffen gesprekken op het vlak van politieke en economische samenwerking, veiligheid en controle op de Corantijn als grensrivier. De staatshoofden bogen zich ook over een mogelijke samenwerking tussen Guyana en Suriname op het gebied van de olie- en voornamelijk gasindustrie.

Op de eerste dag was er een informeel diner, gevolgd door een staatsdiner op de tweede dag. Ook werd op de laatstgenoemde dag een kennismakingsbezoek gebracht aan de pas aangetreden Caricom secretaris-generaal Carla Barnett. Hierbij werd President Santokhi, vergezeld door minister Ramdin, ontvangen op het Caricom Secretariaat in Georgetown.

Tijdens dit onderhoud kwam onder meer de erbarmelijke situatie in Haïti ter sprake. Op donderdag 19 augustus jl. zijn er twee samenwerkingsovereenkomsten getekend op het gebied van landbouw en volksgezondheid. Dit vond plaatst in het Arthur Chung Conference Centre (ACCC).

De delegatie wordt onder meer opgewacht door waarnemend president Zijne Excellentie Ronnie Brunswijk die gedurende de afwezigheid van het staatshoofd heeft waargenomen in deze functie. Hierna zal het protocol van overdracht getekend worden, gevolgd door een persconferentie waarbij de delegatie uitgebreid in zal gaan op hetgeen bewerkstelligd is geworden in Guyana.