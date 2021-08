Scooterrijder niet aanspreekbaar na flinke aanrijding met auto

De bestuurder van een scooter was niet aanspreekbaar, nadat hij donderdagavond door een auto werd aangereden op de Martin Luther Kingweg in Suriname. De aanrijding vond rond 19.45u plaats op de kruising met de Toekomstweg.

De auto reed over de MLK-weg, komende vanuit de richting van Latour en gaande in de richting van de Van ’t Hogerhuysstraat. De scooterrijder reed over de Toekomstweg en wilde de MLK-weg oversteken, maar zag de auto over het hoofd.

Er vond een flinke aanrijding plaats waarbij de bestuurder van de scooter, na een harde klap, tegen de voorruit van de auto is geknald (foto). De man eindigde op het wegdek en was niet aanspreekbaar na de botsing. Hij werd met een ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp (SEH).

De inzittenden van de auto kwamen met de schrik vrij. Zowel de auto als de scooter zijn behoorlijk beschadigd. De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.