Optiek Ninon uit Suriname opent vestiging in Guyana

Het bekende Surinaamse bedrijf Optiek Ninon, heeft dit weekend haar eerste vestiging geopend in buurland Guyana. De Guyanese minister van financiën, Ashni Singh, was daarbij aanwezig alsook de Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken Albert Ramdin.

Minister Singh gaf aan dat de Guyanese regering alle deuren heeft opengezet en belemmeringen heeft weggenomen voor Surinaamse bedrijven, die zich in het buurland willen vestigen. Hij drong er gelijktijdig bij Guyanese bedrijven op aan om buiten Guyana’s grenzen uit te breiden en te investeren in Suriname.

Ook president Santokhi heeft de private sector opgeroepen een rol in te nemen in de economische ontwikkeling van Suriname en Guyana. Bij het bezoek aan Guyana zijn vertegenwoordigers van de private sector meegegaan. Hiermee wordt beoogd om joint investment en joint business tot stand te brengen.

Beide presidenten zijn van mening dat de private sector een belangrijke rol moet vervullen in de economische ontwikkeling in beide landen. Het is de eerste keer dat de private sector met een presidentiële delegatie naar het buitenland is afgereisd. Zij hebben de gelegenheid gekregen om te kijken in hoeverre zij zaken kunnen doen met stakeholders in Guyana. Hiermee is de kans van samenwerking vergroot en verbreed.

“Een investering in Suriname zal niet alleen bestemd zijn voor de Surinaamse markt, maar van beide landen die ongeveer 1.5 miljoen mensen behelst. A joint local content”, aldus de president.

Het staatshoofd geeft verder aan dat het een uitdaging is voor de financiële sector. Voor de banksector is het een uitdaging om na te gaan hoe zij het bedrijfsleven kunnen faciliteren bij het vergemakkelijken van zaken doen in de financiële dienstverlening. President Santokhi is menens dat de private sector samen met de overheid initiatieven moet nemen en samen projecten implementeren.