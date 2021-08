‘Binnen 4 weken besluit over brug Corantijnrivier’

Terwijl een commissie binnen een week zal evalueren als de vereisten van de 8 geselecteerde bedrijven, die de nieuwe brug over de Corantijnrivier wensen te bouwen, in orde zijn, is een technisch team van deskundigen van Suriname en Guyana bezig te beraadslagen waar en hoe de brug precies gebouwd zal worden. Het besluit hierover moet binnen 4 weken genomen worden.

Dit liet president Santokhi op donderdag 19 augustus 2021 weten tijdens een persconferentie in Guyana, gehouden in de Arthur Chung Conference Centre, waar hij samen met zijn Guyanese ambtsgenoot Irfaan Ali de pers toesprak.

Volgens het staatshoofd was de focus van dit vierdaagse bezoek aan Guyana het bouwen van een brug over de Corantijnrivier tussen Suriname en Guyana. “De weg is nu vrijgemaakt om deze twee naties te verheffen. We hebben het gedaan. We zullen op een duurzame manier zorgen voor het welzijn van de volgende generatie. Deze meeting van 4 dagen heeft een speciale nadruk gelegd op het nemen van beslissingen”, zei president Santokhi.

Met de bouw van de brug over de Corantijnrivier is Suriname vast van plan een grote industriële ontwikkeling te brengen in het westen van het land. Het staatshoofd gaf aan dat een ‘High Level Study Group’, bestaande uit Surinaamse deskundigen, simultaan aan het project van de brug, werkt aan de voorbereidingen voor het groot industrieelproject in het westen.

De Surinaamse deskundigen bestuderen volgens het Staatshoofd hoe het westen van Suriname en het oosten van Guyana sterk ontwikkeld kan worden op basis van een integraal plan van gasexploitatie, energieopwekking en industriële ontwikkeling aan beide kanten. De president zegt dat er tegelijkertijd wordt gekeken naar de beschikbaarheid van bauxiet om het weer te gaan ontwikkelen, zodat gestart kan worden met een modern aluinaarde fabriek met import vanuit Guyana en de export van gas naar Brazilië.

“Tegen die achtergrond en het intensief verkeer dat tussen de twee landen kan ontstaan, moet je technisch goed overwegen over de hoogte en de plaats van de brug, zodat er geen fouten gemaakt kan worden. De evaluatiecommissie is gevraagd om dit alles goed te evalueren”, liet het staatshoofd weten.

De president heeft ook gesproken over de onderhandelingen op het gebied van olie en gas. Hij gaf hierover aan dat er op kort termijn een ontwerpvoorstel gepresenteerd zal worden met daarin een duidelijke strategie hoe olie en gas tussen beide naties geëxploiteerd zal worden, gericht op de industriële ontwikkeling. Aan het begin van de persconferentie zijn twee samenwerkingsovereenkomsten getekend tussen de beide landen aangaande de volksgezondheid en agricultuur.

Minister van Landbouw van Guyana Zulfikar Mustapha en Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij hebben de samenwerkingsovereenkomst getekend ter ontwikkeling van de landbouw en de minister Frank Anthony van Volksgezondheid in Guyana en minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale samenwerking (BIBIS) tekenden de samenwerkingsovereenkomst m.b.t. de volksgezondheid. Hiermee zullen de buurlanden zichzelf versterken in de strijd tegen Covid-19.

De president sprak ook over de ontwikkeling van de publieke en private sector, transport tussen beide landen en de toerisme sector. Voor de private sector komt een Suriname – Guyana Joint Business Council. Surinaamse bedrijven mogen investeren in Guyana en andersom.