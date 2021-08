Voortvluchtige doksendief door politie Latour ingesloten

De Surinaamse politie heeft afgelopen donderdag de 44-jarige doksendief Devanand D. meer bekend als ‘Tankoe’ op een woonadres te Ephraimzegen opgespoord en aangehouden. Dit nadat hij twee keer doksen van een 69-jarige vrouw had gestolen, meldt het Korps Politie Suriname.

De benadeelde E.N. deed beide keren aangifte tegen de verdachte Devanand, ter zake diefstal van vijf doksen. Ze verklaarde bij de politie dat Devanand in de vroege ochtend van zondag 13 juni kans zag om vanuit haar kippenren twee doksen weg te nemen.

Verder gaf zij aan dat zij door het aanhoudend geblaf van haar honden vanuit haar woning naar buiten keek wat er gaande was. Bij die gelegenheid zag zij de verdachte in haar kippenren, waarbij hij er vandoor ging met twee doksen die hij in een witte rijst zak had geplaatst.

Devanand begaf zich precies tien dagen daarna en wel in de vroege ochtend van woensdag 23 juni wederom op het adres en stal drie doksen uit de kippenren van de vrouw. Aangezien de eigenares slecht ter been is, heeft zij op geen van beide momenten actie kunnen ondernemen. Zij besloot toen voor de tweede keer aangifte tegen de doksendief te doen bij de politie.

De verdachte werd vanaf die dag op verschillende dagen en tijdstippen opgespoord, maar hij werd niet aangetroffen. Tijdens opsporingswerkzaamheden gelukte het de wetsdienaren Devanand op donderdag 12 augustus op het woonadres van zijn werkgever aan te houden. Hij werd ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau.

De verdachte bekende de vijf doksen te hebben gestolen en deze te hebben verkocht aan ene T.H. (34). De heler werd vervolgens opgespoord en aangehouden en hield de politie voor dat Devanand hem een doks als cadeau had gegeven. Vanwege gezondheidsredenen wenste de heler niet opgesloten te worden en besloot de benadeelde te vergoeden.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Devanand ter zake diefstal door de politie in verzekering gesteld, terwijl de heler na verhoor is heengezonden meldt de politie.