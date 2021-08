Tweede verdachte aangehouden in ruim 230 kg drugszaak

In de zaak waarbij op 22 juli iets meer dan 230 kg drugs, tussen geschaafd hout bij een verschepingsbedrijf aan de Abattoirweg werd onderschept, is een tweede verdachte aangehouden. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het in deze gaat om een directeur van een bedrijf in Suriname.

De man zou na te zijn voorgeleid in verzekering gesteld zijn, in belang van het verdere onderzoek. Wat zijn aandeel in de zaak is moet het onderzoek uitwijzen.

Op 22 juli werden rechercheurs van de Narcotica Brigade ingeschakeld, nadat de douanerecherche eerder op die dag was gestuit op meer dan 230 kilogram cocaïne. Het verderfelijk spul bevond zich in een container tussen geschaafd hout dat gereed stond voor verscheping

Op die dag werd volgens de Surinaamse politie ook al de 52-jarige truckchauffeur Frits S. aangehouden. Deze chauffeur bleek achteraf een ex-politieman te zijn. Het onderzoek in de zaak duurt voort.