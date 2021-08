Aan de Bahadoerweg, een zijstraat van de Nieuw Weergevondenweg in Suriname, zijn woensdagavond rond 22.30u twee auto’s vermoedelijk in brand gestoken. De schade aan de voertuigen is beperkt gebleven door kordaat optreden van buurtbewoners.

De brandweer van post Toekomst was snel ter plaatse, maar hoefde niet op te treden. Buurtbewoners hebben met emmers met water en een slang, het vuur snel kunnen doven.

De politie van post Latour was ook ter plaatse voor onderzoek. Er was een sterke gasoline geur ter plaatse waar te nemen. Het vermoeden bestaat dat de twee voertuigen besprenkeld werden met gasoline, waarna ze in brand zijn gestoken.

De agenten hebben spullen, die vermoedelijk gebruikt werden voor de strafbare handeling, als bewijsmateriaal in beslag genomen.