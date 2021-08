Stichting 1 voor 12 regelt splinternieuwe woningen voor getroffen seniore burgers

Met een dankwoord aan de almachtige zijn de sleutels van twee splinternieuwe woningen woensdag door de voorzitter van de Surinaamse Stichting 1 voor 12, Louis Vismale, overhandigd aan oma Cornelia King en de 79-jarige heer Peters. De woningen zijn binnen anderhalve maand afgebouwd. De woning van Peters aan de Kersstraat in Suriname, werd op 6 juli 2021 verwoest door brand. Hij raakte alles kwijt. Vanaf dat moment woonde hij in een auto en zijn zoon onder een tuinparaplu op het terrein waar zijn huis ooit stond.

De 76-jarige King bevond zich in een erbarmelijke situatie. Haar woning was aangetast door houtluizen en de vliering vormde een broedplaats voor vleermuizen. Bij oriëntatie schrok Vismale van de onder andere bouwvallige badkamer van oma King. Een cup met aan de onderkant gaten, moest de douche voorstellen en de vloer was onmenselijk. King schrok toen zij haar eigen toestand op de televisie zag. Zij kon haar tranen niet bedwingen. “Toen pas besefte ik hoe ernstig mijn woonomstandigheid was”.

Beide seniore burgers hebben woensdag hun intrek genomen in hun splinternieuwe woning. Ze zijn stichting 1 voor 12 erkentelijk. De emotionele King kan zich niet voorstellen dat 1 voor 12 een huis voor haar heeft gebouwd.

Vismale bedankt alle donateurs die het mogelijk hebben gemaakt om de woningen binnen anderhalve maand op te zetten. Hij gaf aan dat de stichting al haar inkomsten die zij genereert uit onder andere de bakkerij, teruggeeft aan de samenleving. Samen met deze twee woningen heeft de stichting reeds 12 woningen opgezet voor hulpbehoevenden.

Vismale geeft aan dat er momenteel een huis wordt gebouw te Berlijn voor acht kinderen, familie Macknack. De moeder van de kinderen overleed als gevolg van een verkeersongeluk. Het gaat in deze om een vier kamer woning. Op 14 augustus ’21 is er een aanzet gemaakt met de eerste fase, de fundering. Echter vanwege gebrek aan financiële middelen kan de bouw niet worden gecontinueerd.

Hij doet een beroep op de samenleving om haar bijdrage te leveren. “Ik smeek de samenleving om te helpen de woning voor deze kinderen af te kunnen maken”. 1 voor 12 ziet de kinderen dagelijks van 20 broden.