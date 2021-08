Nieuw boek over de geschiedenis van Hindostanen

Auteur prof. Chan Choenni ontving op dinsdag 17 augustus het eerste exemplaar van het boek ‘Geschiedenis van Hindostanen 1873-2015 India|Suriname|Nederland’ uit handen van uitgever Radjin Thakoerdin van uitgeverij Sampreshan Zoetermeer (foto).

De publicatie behandelt de werving van de contractarbeiders in Brits-Indië, de overtocht naar Suriname en het harde leven op de plantages. Het merendeel van de 34.000 Hindostanen bleef na afloop van het vijfjarig contract in Suriname.

Door hun arbeidsethos, ijver en doorzettingsvermogen slaagden zij en hun nakomelingen erin relatief welvarende burgers te worden in Suriname en in Nederland. Met meer dan 250 historische foto’s. Via de boekhandel of op www.hindorama.